"Das Schiff ist so etwas wie ein Mikro-Kosmos. Was es draußen gibt, gibt es auch hier an Bord", sagt Pfarrerin Katharina Plehn-Martins. Die 67-Jährige begleitet zum zweiten Mal ein Kreuzfahrtschiff. 650 Passagiere, die zwischen Himmelfahrt und Pfingsten durchs Mittelmeer fahren.



Auf acht Decks können die Reisenden flanieren, speisen, dösen, tanzen, Sport treiben. Das Durchschnittsalter ist 69, da liegt die Bordgeistliche mit ihren gerade 68 Jahren knapp darunter. Es braucht ein paar Tage, bis sie sich an Bord zurecht findet und ein bisschen bekannt gemacht hat unter den Gästen.



Katharina Plehn-Martins mischt sich unter sie, ist stets präsent, will Gesprächspartnerin sein. Ob beim Singletreff oder auf den Landausflügen, die sich teilweise als Hetzmarathon durch - gerade für ältere Menschen - schwer begehbare Touristen-Hochburgen erweisen.

Ansprechpartner sein

Sie betreut Paare in den Flitterwochen, Familien oder die frisch verwitwete ältere Dame. Denn gerade inmitten der zelebrierten Geselligkeit in den Sälen eines solchen Schiffs kann das Alleinsein besonders leicht schwermütig machen.



Und sie hält Gottesdienste an Bord ab. Über die rege Anteilnahme ist sie selbst überrascht.

Guten Morgen, es ist mir eine große Freude, das Sie so zahlreich erschienen sind zu diesem Gottesdienst. Für mich ist es das erste Mal auf der Albatros. Ich konnte es überhaupt nicht einschätzen, Sie überraschen mich völlig mit Ihrer Anzahl. Das ist richtig schön, macht Freude!

Zwei Wochen lang ist die Pfarrerin für Urlauber und Schiffscrew Ansprechpartnerin in allen Fragen seelischer Art. Seelsorger an Bord zu haben, ist Teil des Dienstleistungsprogramms fast aller großen Kreuzfahrt-Unternehmen. Die Abteilung "Kirche in Freizeit und Tourismus" der Evangelischen Kirche schickt jährlich rund 60 Pfarrerinnen und Pfarrer über die Meere. Natürlich ehrenamtlich.

Und fern des Alltags, findet der ein oder andere wieder Mut, in die Kirche zu gehen.