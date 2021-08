Kloster Helfta besuchen Kloster St. Marien zu Helfta

Lindenstraße 36

06295 Lutherstadt Eisleben

Tel: 03475 / 711 400



Führungen über das Klostergelände können per Mail vereinbart werden:

fuehrung.kloster@gmail.com



Treffpunkt für Führungen ist die Klosterkirche. Bei gutem Wetter beginnen die Führungen draußen und enden in der Kirche. Es bietet sich daher an, die Führung so zu legen, dass im Anschluss eine der Gebetszeiten der Schwestern ist.



Eine Führung dauert eine Stunde. Danach kann auch das Labyrinth eigenständig erkundet werden.