Erst Ende März letzten Jahres hatte im kleinen polnischen Dorf Zabelkow an der Oder, gleich an der tschechischen Grenze, ein Pflegeheim eröffnet. Mit 36 Betten ist es eher klein. Ursprünglich war es für Rückkehrer gedacht, Menschen, die in Oberschlesien ihre familiäre Wurzeln haben. Doch die meisten Plätze gehen an deutsche Familien, die aus Kostengründen das Heim ausgesucht haben. Das Heim wirbt mit deutschsprachiger Pflegeleitung und -personal, deutschsprachigem Physiotherapeuten und einer Hausärztin, die einmal wöchentlich im Dienstzimmer Sprechstunde hat.



Personalmangel ist in deutschen Heimen ein Dauerproblem, häufig kommen auf etwa 30 Patienten nur drei Mitarbeiter. In Zabelkow müssen sich nur vier Heimbewohner eine Pflegekraft teilen. Und wenn in Deutschland ein vergleichbarer Platz mit über 3.000 Euro monatlich zu Buche schlägt, kostet ein Einzelzimmer in Zabelkow nur 1.300 Euro, inklusive Vollpflege. Dreimal günstiger also als in Deutschland! Dennoch tun sich viele mit einer Entscheidung schwer. Die häufig große Entfernung und die Angst vor der Reaktion ihres Umfeldes auf ihr Vorhaben machen den Betroffenen zu schaffen. Immerhin ergab eine Emnid-Studie, dass sich jeder dritte Befragte schämen würde, ein Familienmitglied ins Ausland zu schicken. Angelika E. und Luise S. haben diesen Schritt getan. Wir begleiten sie.