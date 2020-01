Wenn Kinder ihre Eltern pflegen

Auftraggeber: Bundesministeriums für Gesundheit



Ergebnisse der Studie: 2018



Fragestellung: Wie stellt sich die Situation von Kindern und Jugendlichen als pflegende Angehörige in Deutschland dar?



Befragt wurden zwischen 2015 und 2017 genau 6.313 Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen zwischen zehn und 22 Jahren. 383 oder 6,1 Prozent der Befragten waren aktiv und regelmäßig in die häusliche Pflege von Familienangehörigen eingebunden; 64 Prozent davon waren Mädchen. Die meisten pflegten die Großeltern (33 Prozent), die Mutter oder die Geschwister zu gleichen Teilen (24 Prozent).



Körperliche chronische Erkrankungen stehen mit 38 Prozent an der Spitze der Krankheitsbilder der zu Pflegenden, gefolgt von neurologischen Erkrankungen (23 Prozent), Behinderungen (15 Prozent), onkologischen Erkrankungen (zwölf Prozent) und psychischen Erkrankungen (fünf Prozent).



Die meisten jungen Pflegenden der KiFam-Studie helfen im Haushalt (82 Prozent), bei der Mobilität (72 Prozent), beim An- und Ausziehen (40 Prozent), bei der Medikamentengabe (32 Prozent), der Nahrungsaufnahme (32 Prozent), der Körperpflege (25 Prozent) und auch bei der Intimpflege (elf Prozent). Pflegende Kinder von Alleinerziehenden übernehmen dabei grundsätzlich mehr Aufgaben, als Kinder, die mit zwei Elternteilen leben.



Quelle: aerzteblatt.de