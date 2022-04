Behinderungen in einen anderen Kontext zu setzen, ist Ziel des Podcasts "Die Neue Norm". Darin sprechen Judyta Smykowski, ihr Kollege Jonas Karpa und der Inklusionsaktivist Raúl Krauthausen über alles, was Menschen jenseits ihrer Behinderungen ausmacht. Etwa über Partnerschaften, persönliche Interessen und das Frau-Sein. Aber immer wieder auch über Barrierefreiheit.

"Ein großer Schritt in Richtung Gleichberechtigung wäre, wenn bestimmte Voraussetzungen grundsätzlich vorhanden sind", sagt sie. Zum Beispiel, ob ein Kinofilm mit Untertiteln gezeigt wird oder ob es einen Rollstuhlplatz gibt. Den Gedanken grundsätzlicher Barrierefreiheit will Judyta Smykowski stärker in den Fokus rücken. Deswegen plädiert sie in zukünftigen Redaktionen auch Journalistinnen und Journalisten mit Behinderungen. Und zwar nicht nur als Profis in eigener Sache, sondern in allen Themengebieten und Redaktionen.