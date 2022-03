Heute hat Tina Lathan fast 19.000 Follower auf Instagram , hunderttausende haben sich ihre Youtube-Videos angesehen. Zu Beginn ihrer Selbständigkeit aber ist es schwer für sie, an Auftritte zu kommen und sich einen Namen zu machen. Sie lebt in ihrer Wohnung mehrere Monate ohne Strom, weil das Geld knapp ist. Mit der Zeit kommen immer mehr Anfragen – mit ihren Poledance-Shows wird sie für Messen, Firmenevents oder private Partys gebucht. Auch das Fernsehen ist ein paar Mal bei ihr. Tina hat inzwischen gelernt, sich zu vermarkten. Sie schläft wenig und arbeitet bis zur Erschöpfung. Sie ist gerade 30, als sie sich immer kraftloser fühlt. Eines Tages spürt sie einen großen Druck auf der Brust, ihre Lippen werden blau. Erst ignoriert sie auch diese Anzeichen, doch ihre Schwindelattacken nehmen zu. Viel zu spät landet sie schließlich in der Klinik, mit Herzversagen. Ein Aneurysma und ein Herzklappenfehler werden festgestellt. Nach einer schweren OP hört sie, sie werde nie wieder auftreten und tanzen können. Eine Ärztin gibt ihr sogar nur noch ein Jahr Lebenserwartung.

Doch Tina kämpft sich zurück. In der Reha lernt sie Stück für Stück, wieder zu laufen und auf ihren Körper zu hören. Viel Unterstützung bekommt sie von ihrer Mutter. Eine Krankenschwester rät ihr, geduldig mit sich zu sein. Die Tänzerin will unbedingt zurück ins Leben – hat das Ziel vor Augen, irgendwann wieder auf der Bühne zu stehen. Oft hätten Menschen aus ihrem Umfeld ihr etwas nicht zugetraut, erzählt Tina im Rückblick, das habe sie dann aber doch erreicht. Daran sei ihr Selbstbewusstsein gewachsen. Sie lernt zunächst, sich wieder aufrecht zu halten, was ungeheuer schwer ist, nach einer OP, für die einem der Brustkorb durchtrennt wird. Sie schafft es, selbst aus diesem Erlebnis Kraft zu ziehen:

Poledance-Kurs in Tinas Studio Bildrechte: MDR/Sarah Bötscher

Das alles ist jetzt genau zehn Jahre her. Heute absolviert Tina als Melody Aurora wieder Auftritte in ganz Deutschland. Zu ihrem Körper habe sie mittlerweile eine gute Beziehung, erklärt sie stolz. Sie müsse ihm huldigen, denn damit verdiene sie ihren Lebensunterhalt. Mittlerweile präsentiert sie sich auch in Burlesque-Shows, mit oft gemischtem Publikum, wie sie erzählt.



Ihr Wissen vermittelt sie in ihrem eigenen Tanzstudio in Merseburg weiter. Die Nachfrage nach den Kursen ist groß, was aus ihrer Sicht daran liegt, dass Poledance der perfekte Ausgleich ist zu Job und Alltag: Einfach eine andere Welt, Entspannung und zugleich Training des ganzen Körpers bis in die letzte Faser.