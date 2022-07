Die prägende Gestalt war der damalige Landesposaunenwart Adolf Müller. Auf ihn geht auch der Name des Verbandes, "Sächsische Posaunenmission", zurück. Aus heutiger Sicht ist Adolf Müller, wie Frieder Lomtscher sagt, jedoch als belastet einzustufen: Er engagierte sich nach 1933 für die sogenannten "Deutschen Christen", also die der NSDAP nahestehende Gruppierung in der Landeskirche, wie Frieder Lomtscher sagt: "Es kam zu heftigen Streitigkeiten und zu gerichtlichen Auseinandersetzungen mit Mitarbeitern, die sich zur 'Bekennenden Kirche' hielten. In der Folge wurde Müller dann an das Landeskirchenamt berufen, an dem überwiegende "Deutsche Christen" wirkten."