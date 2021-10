In der Lukaswerkstatt Zwickau

In der Lukaswerkstatt Zwickau

Die Bildungsbereiche einiger sächsichen Werkstätten haben vor ein paar Jahren angefangen, Fähigkeiten aus anerkannten Berufen zu vermitteln. In Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer und der Handwerkskammer wurde eine Einigung erreicht und sogenannte Praxisbausteine - Zertifikate über Teilfähigkeiten – anerkannt.

Einer, der sich dafür einsetzt, ist Manuel Schramm. Er arbeitet als Mediengestalter in der Lukaswerkstatt in Zwickau und ist dort einer von fünf Werkstatträten.

Mein Impuls war es schon immer, mich für meine Mitbeschäftigten einzusetzen, damit wir uns auch in der Inklusion weiterentwickeln. Und auch der Unmut, der bei uns besteht, hat mich bestärkt, in den Werkstattrat gewählt zu werden.

In der Lukaswerkstatt arbeiten Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen. Wer neu anfängt, lernt zunächst zwei Jahre im Berufsbildungsbereich verschiedene Aufgaben kennen, bekommt dafür aber keinen Abschluss.

Damit sich das ändert, gibt es dort seit kurzem die so genannten Praxisbausteine - angepasst an die individuellen Möglichkeiten der Mitarbeiter und die Angebote in den Werkstätten.