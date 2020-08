Nur der Pastoralkurs, der sich an das Theologiestudium anschließt, soll künftig noch in Erfurt stattfinden, so die Überlegung der Arbeitsgruppe, der auch der Dresdner Bischof Heinrich Timmerevers angehört. Da die Vorschläge der Deutschen Bischofskonferenz aber nur Empfehlungen sind, hat der Erfurter Bischof beschlossen, an der Priesterausbildung in seinem Bistum festzuhalten. Auch deshalb, weil man in hier etwas lernen könne, was man woanders nicht lernt: