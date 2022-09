Mit zehn Mitschülern der Evangelischen Schule für Sozialwesen in Bad Lausick ist Clara an einem Julimorgen in den Wald gegangen. Nur mit Wasser, Schlafsack und einer Zeltplane. 24 Stunden Einsamkeit – das ist der Kern des Projektes mit dem Namen "Walk Away". Weggehen, heißt das übersetzt – aber eigentlich geht es im Wald um ein Ankommen und um ein Sich-Finden.



"Ich habe mich ganz neu kennengelernt. Ich habe mich sehr glücklich, mal verzweifelt erlebt, ich hatte mich mal kurz im Wald verlaufen. Genauso habe ich mich auch wütend erlebt. Und da kam diese Widerstandsfähigkeit in mir zum Vorschein: Dass ich mutig und stark sein kann", so berichtet Clara.