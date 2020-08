Sabine Constabel kann der derzeitigen Situation allerdings durchaus etwas Positives abgewinnen. Sie ist Vorsitzende des Vereins "Sisters – für den Ausstieg aus der Prostitution". Sie findet, die Reformen der vergangenen zwei Jahrzehnte hätten wenig gebracht, "weil das Übel eben nicht die Rahmenbedingungen der Prostitution sind, sondern das, was die Frauen so verletzt und was so destruktiv an der Prostitution ist; dass da Menschen gehandelt werden", erklärt die Sozialarbeiterin. Dem entgegnet die Hamburger Sexarbeiterin Undine: "Wir verkaufen genauso wie jeder andere Mensch unsere Dienstleistungen und unsere Arbeitskraft." Sexarbeit könne vollständig auf Augenhöhe stattfinden. Die Machtverhältnisse zwischen Kunden und Sexarbeitenden seien vielfältig.