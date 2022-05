Der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung wurde 1992 von der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) initiiert und findet 2022 zum 30. Mal statt.



Seit 1998 hat es sich die Aktion Mensch zur Aufgabe gemacht, das Engagement rund um den 5. Mai unter einem Motto zu bündeln und die Initiativen zu unterstützen, um deren Anliegen sichtbar zu machen.



2022 stehen Barrierefreiheit und Mobilität im Fokus: "Tempo machen für Inklusion – barrierefrei zum Ziel!" – so lautet das Motto im Aktionszeitraum bis zum 8. Mai.



Die Aktion Mensch ist nach eigenen Angaben die größte private Förderorganisation im sozialen Bereich in Deutschland. Seit ihrer Gründung im Jahr 1964 hat sie danach rund fünf Milliarden Euro an soziale Projekte weitergegeben.