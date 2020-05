Diversity Day | 26.05.2020 Katholisch und queer

von Uli Wittstock

Queer, das ist der englische Begriff für "außer der Norm". In England wurde er so verwendet wie hierzulande der Begriff schwul, also zunächst in abwertender Form. Doch inzwischen steht "queer" für den Anspruch auf Akzeptanz und Gleichberechtigung. "Queer im Bistum Magdeburg", so nennt sich eine Gruppe junger Katholiken. Katholisch und außerhalb der Norm.