Gottesdienste feiern dabei die Gegenwart Gottes. Gleichzeitig sind sie Schnittstelle zwischen Vergangenheit und Zukunft. Die frohe Botschaft zu sagen passt überall hin: ob sich zwei Menschen in die Augen sehen oder eine Gemeinde über Satellit weltweit in der ganzen Welt zu hören ist.

Davon singt und spricht dieser Radio-Gottesdienst aus dem Bildungsgut Schmochtitz, einem Ort in der Lausitz, von dem aus seit Jahrzehnten live gesendet wird. Den Neujahrsgottesdienst aus der Scheune halten Pfarrer Michael Kleiner und Domkapitular em. Bernhard Dittrich. An der musikalischen Gestaltung wirken die Männer der Dresdner Kapellknaben und der junge Organist Felix Wunderle mit.

Die ehemalige Ritter- und Herrengutsanlage ist Bildungs- und Begegnungsstätte des Bistums Dresden-Meißen. Herzstück ist die St. Benno-Kirche, die vor 20 Jahren aus der ehemaligen Scheune entstand. Seit vielen Jahrzehnten versammeln sich hier Christen aus Bautzen und den umliegenden Dörfern zum sonntäglichen Gottesdienst. Christen und Nichtchristen sind darüber hinaus in der Begegnungsstätte willkommen, auch um eine Auszeit vom Alltag zu nehmen oder zum Urlaub in die Oberlausitz zu kommen.

Alle Himmelsrichtungen kommen in den Blick, wenn im Gottesdienst aus Lemsdorf der biblische Wochenspruch Orientierung geben soll: "Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tische sitzen werden im Reiche Gottes.“ (Lk. 13, 29) Niemand ist grundsätzlich auszuschließen aus der Gemeinschaft in der Gegenwart Gottes.

Die evangelische St. Sebastianskirche befindet sich im noch dörflich geprägten Süden von Magdeburg. Die Kirche wurde 1889 im neoromanischen Stil gebaut. Wie auch andere Städte wurde Magdeburg bei Bombenangriffen im Jahr 1945 erheblich zerstört. Immer am 16. Januar wird dieses Ereignisses in der Stadt gedacht. Allerdings wird der Gedenktag in jüngerer Vergangenheit auch politisch instrumentalisiert. Fremde werden ausgegrenzt. Dagegen formiert sich ein Bündnis verschiedener Institutionen Magdeburgs mit einem klarem Statement für Weltoffenheit, Toleranz und Solidarität. In der Woche um den 16. Januar finden zahlreiche Aktionen statt unter dem Motto: "Eine Stadt für alle." Auch die Kirchengemeinden des Kirchspiels Süd beteiligen sich daran.