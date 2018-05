Ganze dreißig Tage lang sind sie in jederlei Hinsicht enthaltsam: Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang essen und trinken sie nichts und verzichten auf jeglichen Luxus. In der Fastenzeit gelten aber auch noch andere Regeln. Dazu gehört es, besonders innig zu beten und nett zueinander zu sein. Muslimische Gläubige versuchen es deshalb zu vermeiden, während des Ramadans zu streiten.

In einer Moschee in Delmenhorst vollziehen Muslime und Christen nach dem feierlichen Beginn des Fastenmonats Ramadan gemeinsam nach Sonnenuntergang das Fastenbrechen an einem großem Buffet. Bildrechte: dpa

Nach Sonnenuntergang wird das Fasten unterbrochen. Muslimische Familien und Gläubige treffen sich zu einem gemeinsamen Nachtmahl und zum Gebet. Dazu laden sie auch Freunde, Nachbarn und bedürftige Menschen ein. Am späten Abend beten die Muslime das Tarawih-Gebet, ein spezielles Ramadan-Gebet. Oft versammeln sie sich hierfür in der Moschee. Diejenigen, die nicht in die Moschee kommen können, beten das Tarawih-Gebet zu Hause.



Da sich der Islam am nur 354 Tage langen Mondkalender orientiert, fällt der Ramadan in jedem Jahr auf ein anderes Datum. Je nach Jahreszeit kann es also sehr belastend sein, auf Essen und Trinken zu verzichten. Deshalb sind Kinder, Alte, Kranke und Schwangere vom Fasten ausgenommen. Für alle anderen ist die Einhaltung des Ramadans eine religiöse Pflicht.