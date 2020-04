Aiman Mazyek, der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland Bildrechte: dpa

Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, appelliert dringend: "So schwer es uns fällt, unsere Moscheen im heiligen Monat Ramadan weiter geschlossen zu halten, so ist es unsere religiöse und bürgerliche Verantwortung, in der aktuellen Phase genau das zu tun."



Nicht nur in Deutschland, weltweit gibt es Aufrufe, zuhause zu bleiben. Kürzlich mahnte Großmufti Scheich Mohammed Hussein palästinensische Musliminnen und Muslime. Die Wiedereröffnung der geschlossenen Moscheen in Jerusalem, dem Westjordanland und dem Gazastreifen sei an ein Ende der Corona-Krise gebunden, erklärte er. Auch Saudi-Arabien kündigte ein Aussetzen der öffentlichen Ramadangebete an. Dass sogar empfohlen wurde, die Planungen für die Pilgerreise nach Mekka, den Haddsch, vorsorglich einzustellen, sei "ein Donnerschlag" gewesen, sagt Mazyeck. Er schätzt, dass 15.000 Gläubige in Deutschland betroffen sind.