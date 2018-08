In ihrer Stellungnahme verurteilt die Kirche die gewalttätige Instrumentalisierung der tödlichen Attacke durch radikale Demonstranten: "Als Kirche sind wir besorgt darüber, dass radikale, gewaltbereite Minderheiten in unserer Gesellschaft das Gewaltmonopol des Staates infragestellen", hieß es. Es bleibe Aufgabe der staatlichen Behörden, die Vorfälle aufzuarbeiten und Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen.

Die evangelische und die katholische Kirche hatten mit Entsetzen auf die Ereignisse in Chemnitz reagiert. Der Leiter des Kommissariats der katholischen Bischöfe bei der Bundesregierung, Karl Jüsten, sagte am Donnerstag, die katholische Kirche weise Rassismus stets in aller Deutlichkeit zurück. Gleichzeitig wolle man das Gespräch suchen mit denen, "die sich aus dem demokratischen Diskurs verabschiedet haben". Auch der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, warnte vor wachsendem Rassismus. Antisemitismus, Hetzjagden und pauschale Verdächtigungen des Islams müssten tabu bleiben, sagte er am Mittwochabend in einer Online-Gesprächsrunde.