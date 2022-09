Reformation von A bis Z C – Cranach

Lucas Cranach der Ältere (1472-1553) hat in seiner Werkstatt einen Luther-Prototypen entwickelt, der bestens für die serielle Produktion von Bildnissen geeignet war. Die Arbeiten aus seiner Werkstatt in Wittenberg waren zu Zeiten der Reformation sehr gefragt und halfen bei der Verbreitung von Luthers Lehre.

Wache Augen, ein entschlossener Mund, so stellt der Renaissance-Maler seinen Freund Martin Luther dar. Dabei ging es nicht nur um den Ausdruck , sondern um das Image der Reformation. Egal, in welcher Gestalt uns Luther in Cranachs Werk begegnet – ob als Mönch, Junker Jörg, Ehemann von Katharina von Bora oder als Theologie-Professor, jeder erkennt Luther auf Cranachs Bildnissen sofort.