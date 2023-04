Wie bist du auf die Geschichte gestoßen, was hat dich daran besonders gereizt?

2009 arbeitete ich an einer Reportage über den Halberstädter Dom und fuhr zu Dreharbeiten in den Harz. Weil das Kamerateam schon vor Ort war, nahm ich den Zug. Im Abteil lag eine schon etwas ältere Regional-Zeitung. In ihr las ich einen Artikel über Jennys Arbeit in Rumänien. Ich war beeindruckt und beschloss, Kontakt zu Jennys Familie in Stapelburg im Harz aufzunehmen.

Ein paar Wochen später – es war kurz vor Weihnachten – telefonierte ich mit Jenny. Sie lebte damals schon in Rumänien und war auf Besuch zu Hause. Wir sprachen über eine Stunde. Danach wusste ich, dass dies ein Thema ist, das in die Öffentlichkeit gehört.

Jenny hatte durch Zufall in einem kleinen Dorf, in Sura Mare bei Sibiu, im rumänischen Siebenbürgen einen Roma-Slum entdeckt. Dort verhungerten Kinder! Es gab keinen Strom, kein Wasser, nur Blechhütten und Erdlöcher, in denen die Menschen hausten. Geschockt von diesen Umständen, gründete sie den Verein "Kinderhilfe für Siebenbürgen e.V." und warb zu Hause im Harz Spendengelder ein. 2007 zog sie mit ihrer Familie zu den Roma nach Rumänien. Vor Ort baute sie eine Suppenküche auf und eröffnete für die fast 40 Kinder des Slums ein Tageszentrum mit einer eigenen Schule für Analphabeten. Schreckliche Armut mitten in Europa Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dieses enorme und mutige Engagement musste "erzählt" werden.

In der Web-Doku-Serie gibt es einige Situationen, wo man im wahrsten Sinne den Atem anhält. Gab es während der Arbeit für dich eine rote Linie, die du nicht überschreiten wolltest? Gab es Momente, wo die Kamera aus blieb, weil das Entsetzen zu groß war?

Ja, die gab es. Die Geschichte von Kindern, die schwer sexuell missbraucht wurden, haben wir zu ihrem Schutz nicht veröffentlicht. Wir sahen mitunter auch Hütten, in denen Ratten über Kinder, die in ihren Exkrementen lagen, liefen. In diesen Situationen legte der Kameramann, oft weinend, sein Equipment nieder.

Es war und ist unglaublich und kaum auszuhalten, dass es solche Zustände mitten in Europa gibt.

Jenny Rasche ist eine beeindruckende Persönlichkeit, eine Mutter-Courage von Sura Mare, die scheinbar nie aufsteckt. Hast du auch eine andere Jenny kennengelernt? Eine zweifelnde, vielleicht auch manchmal eine verzweifelte?

Sehr, sehr selten. Jenny sagt immer: "Wozu soll ich über meine Grenzen nachdenken, wenn ihre (also die der Roma) längst erreicht und überschritten sind. Ein Chirurg legt ja auch nicht mitten in einer Herz-OP sein Skalpell nieder und meint, dass er eine Pause benötigt." Anfangs hatten wir Sorge, dass sie irgendwann aufgeben könnte. Diese Gedanken haben wir inzwischen nicht mehr. Weil: Jenny hat Kraft für mindestens drei – das sage ich zumindest immer. Immer in Aktion: Jenny Rasche in der Roma-Siedlung Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Natürlich gab und gibt es Momente, an denen wir sie verzweifelt (aber nie zweifelnd, an dem was sie tut) erlebten. Vor allem dann, wenn Kinder starben.