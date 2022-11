(jüdisch)

Der 10. Tewet ist ein nationaler Trauer- und Fastentag. An diesem Tag wird an den Beginn der Belagerung Jerusalems gedacht. Orthodoxe Juden, die den staatlichen Holocaust-Gedenktag (Jom Haschoa) nicht akzeptieren, gedenken am 10. Tewet der Opfer der Schoah.

(christlich)

Heiligabend, auch Heiliger Abend oder Weihnachtsabend genannt, ist der Vorabend des Weihnachtsfestes. Mancherorts wird der ganze Vortag so bezeichnet. Am späten Nachmittag beziehungsweise Abend des 24. Dezembers beginnen Christinnen und Christen die Menschwerdung Christi zu feiern. Jesus soll vor circa 2.000 Jahren in einem Stall in Betlehem zur Welt gekommen sein. Sein Geburtstag wird jedoch am 25. Dezember gefeiert.

Weihnachtsmann Bildrechte: imago images/YAY Images Unter anderem in Deutschland, Österreich und der Schweiz findet jedoch bereits am 24. Dezember die traditionelle Bescherung statt, bei der sich Familienmitglieder gegenseitig beschenken. Das Verteilen von Geschenken geht auf Martin Luther zurück, der damit die Aufmerksamkeit der Kinder auf Jesus Christus zu lenken versuchte. Die Geschenke legte fortan das Christkind unter den Weihnachtsbaum. Doch woher kommt dann der Weihnachtsmann? Nein, Coca-Cola hat ihn nicht erfunden, aber durchaus populär gemacht. Als sich immer mehr Menschen von der Kirche abwandten, musste ein Ersatz für das Christkind her. Entsprungen aus dem Nikolaus alias Santa Claus zeichnete der deutsche Auswanderer Thomas Nast in den USA bereits im Jahr 1862 einen Mann mit weißem Rauschebart, rotem Mantel und fellbesetzter Mütze. Ab 1931 bediente sich dann Coca-Cola an der Figur des Santa Claus und nutze sie für Werbezwecke. Aus diesem Grund kommt bei christlichen Familien heute meist das Christkind und bei allen anderen der Weihnachtsmann. Weitere Weihnachtstraditionen sind die Aufführung von Krippenspielen und das Aufstellen geschmückter Nadelbäume.