Die Adventssonntage

Die Adventszeit kennt man seit dem Ende des vierten Jahrhunderts. Zunächst war sie nur drei Wochen lang und geprägt von Beten und Askese, also Fasten. Vorbild war die Passionszeit, die Fastenzeit vor Ostern. Im sechsten Jahrhundert lässt sich der Advent auch in Rom nachweisen, allerdings sechs Sonntage umfassend. Papst Gregor I., genannt auch der Große (590-604), kürzt den Advent auf vier Sonntage. Seit dem Konzil von Trient (1545-1563) schließlich wird der Advent gesamtkirchlich für vier Wochen festgeschrieben. Einzig in Mailand gibt bis heute noch eine sechswöchige Adventszeit.

"Goldene Legende"

Die 1236 bis 1273 geschriebene "Goldene Legende" (Legenda aurea) fasst die Vielfalt der adventlichen Gedanken und Inhalte zusammen: "Es sind vier Wochen des Adventus, die bezeichnen die vier Zukünfte unseres Herren: die erste, dass er zu uns ist kommen in der Menschheit; die andere, dass er mit Gnaden ist kommen in der Menschen Herzen; die dritte, dass er zu uns ist kommen in den Tod; die vierte, dass er wird wiederkommen zu dem jüngsten Gericht." Die liturgisch verordnete Farbe ist Violett, die für Buße und Fasten steht und den ernsten Charakter der Adventszeit verdeutlichen soll.

Die Kerzen auf dem Adventskranz symbolisieren das Licht, das den Menschen an Weihnachten durch die Geburt Jesu geschenkt wird. Bildrechte: colourbox.com Der feuchte Morgentau, das ankommende Schiff und der leuchtende Stern sind die christlichen Symbole der Adventszeit. Während Tau und Schiff heute nur noch in der christlichen Literatur und Darstellung einen Platz haben, sind Sterne und Kerzen nicht nur in Kirchen zu finden. Straßen, Plätze, Weihnachtsmärkte, Schaufenster oder die heimische Wohnung sind ohne leuchtende Sterne oder Kerzen nicht denkbar.

"Tauet, Himmel, von oben"

"Tauet, Himmel, von oben, ihr Wolken regnet den Gerechten. Es öffne sich die Erde und sprosse der Heiland hervor." So heißt es bei Jesaja 45,8. Der Tau des Himmels befruchtet die Erde. Dieses Gleichnis aus der Bibel steht für die Empfängnis Mariens. Es ist eine Metapher aus dem Alten Testament und kündigt den Juden den Messias an. Der Messias, der für die Christen Jesus ist. Die Epiphanie, die Erscheinung eines Gottes in einem Schiff darzustellen, geht auf vorchristliche Traditionen zurück: Der griechische Gott Dionysos fährt im festlich geschmückten Schiff von Kleinasien über das Meer nach Athen. In Rom wird zum Gedenken an Julius Cäsar eine Münze geprägt, die auf der Rückseite ein Schiff zeigt, das Schiff des Gottes Saturn, darüber ein Stern.

Der Stern ist das älteste Symbol für die Ankunft Christi. Neben Himmelstau und Schiff findet man ihn schon früh in der Ikonografie des Advents. Der Stern, der den drei Weisen aus dem Morgenland den Weg zur Geburtsstätte Christi zeigt, wird schon auf römischen Sarkophagen des 4. Jahrhunderts dargestellt. Erregt miteinander sprechend, die Hände zum Himmel erhoben, suchen und finden die Weisen aus dem Morgenland den Stern, der sie zur Ankunft bei Christus geleitet.

Der Herrnhuter aus der Oberlausitz