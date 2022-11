Der Buß- und Bettag ist ein Feiertag der evangelischen Kirche. Erinnern sollen sich die Gläubigen an diesem Tag daran, dass das Scheitern zum Leben gehört, zugleich soll der Tag Mahung sein, sich immer wieder neu auf das Leben zu besinnen. Leitwort ist die vierte Bitte des Vaterunsers: "Und vergib uns unsere Schuld".

Die evangelische Kirche beging den Tag erstmals im 15. Jahrhundert. 1995 wurde der Tag zur Finanzierung der damals neu eingeführten Pflegeversicherung in allen Bundesländern abgeschafft, außer in Sachsen, wo der Buß- und Bettag immer noch gesetzlicher Feiertag ist.

Genau das bedauerte der einstige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in seiner Kanzelpredigt im Jahr 2019 im Berliner Dom: "Buße ist heilsam, aber in unserem Alltag leider selten", sagte der CDU-Politiker, der auch Protestant ist. Sie helfe gegen "Allmachtsfantasien" und könne gesellschaftliche Gräben "in einem offenen Versöhnungsprozess" wieder schließen. Er betonte, die Gesellschaft brauche auch dafür einen "lebendigen Bezug zum Christentum". Aus der Möglichkeit zur Umkehr leite sich ein wichtiges Korrektiv ab: "Der Wert eines Tages, an dem Umkehr gefordert wird, lässt sich in einer volkswirtschaftlichen Rechnung nicht abbilden."

Neben Sachsen gilt zudem in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt ein Tanzverbot.

Buße und Sühne gehören in den christlichen Konfessionen zum geistlichen Alltag, allerdings in unterschiedlichen Ausprägungen. In frühchristlicher Zeit gab es besonders angesetzte Bußtage, die jedoch weniger von der Kirche als viel mehr von weltlichen Herrschern festgelegt wurden. In besonderen Notfällen oder bei drohenden Katastrophen wurden Sühnetage ausgerufen. Schon Karl der Große verordnete sie aus Gründen besonderer Not. Das Mittelalter folgte diesem Vorbild, die Reformation übernahm diese Ordnung.