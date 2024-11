Da der Buß- und Bettag auch den Abschluss der Ökumenischen FriedensDekade bildet, spielt das diesjährige Motto "Erzähl mir vom Frieden" in den Gottesdiensten eine besondere Rolle. In Dresden wird Landesbischof Tobias Bilz in der Kreuzkirche predigen. Ebenso gibt es in Sachsen zahlreiche Konzerte, die den Feiertag zum Anlass nehmen. So erklingt in der Radebeuler Lutherkirchgemeinde ein Chor- und Orchesterkonzert, in der Martin-Luther-Kirche Dresden-Neustadt führt der Dresdner Bachchor mit der Elbland Philharmonie Sachsen und Solisten "Ein deutsches Requiem" von Brahms auf. In der Oberlausitz erklingt im Bautzner Dom St. Marien unter dem Titel "Bruckner 200" ein Konzert zum Buß- und Bettag durch die Sächsische Bläserphilharmonie und dem Kammerchor der Leipziger Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy". Der sonst in Bautzen ansässige Kirchenmusikdirektor Michael Vetter gibt zur gleichen Zeit ein Orgelkonzert in der Schlosskirche Chemnitz. In der Leipziger Peterskirche gestaltet das Ensemble TonArt eine Andacht zum Buß- und Bettag 2024.