Bildrechte: picture alliance / dpa | Sebastian Kahnert

Live: Weihnachtliche Vesper vor der Frauenkirche in Dresden | 23.12.2024 Immer wieder ein kleines Wunder

23. Dezember 2024, 09:00 Uhr

Vor der Ruine der Frauenkirche versammelten sich 1993 rund 50.000 Menschen zur Christvesper. Seit bald 20 Jahren steht das Gotteshaus wieder. Die Tradition, sich am 23. Dezember vor der Kirche zu versammeln – in diesem Jahr zum 32. Mal – blieb. Auch 2024 überträgt der MDR live vom Neumarkt ab 17 Uhr, in Fernsehen, Radio und via Internet. Was macht die Faszination aus?