Der Name "Mariä Lichtmess" bezieht sich auf Lichter-Prozessionen und dazugehörige Kerzenweihen an diesem Tag. Kaiser Justinian I. hatte sie erstmalig 542 für Byzanz angeordnet. Diese Tradition wurde von der römischen Kirche übernommen und wird noch heute zelebriert: Zur Lichtmesse werden die Kerzen für das neue Jahr geweiht, eine Symbolik, die sich ebenfalls aus dem Bericht Lukas ableitet:

Mit einem traditionellen Festumzug wird in Jüchsen bei Meiningen die Lichtmess gefeiert. Angeführt wurde der Umzug von zwei sogenannten Strohbären, die den Winter austreiben sollen. Die Lichtmess-Feiern in Jüchsen gibt es seit mehr als 900 Jahren. Der Umzug im Ort gilt als einer der größten Karnevalsumzüge der Region.

In Nordamerika wird dagegen ein ganz anderer Brauch gefeiert. Dort ist der 2. Februar "Murmeltiertag". Der Mythos geht auf deutsche Siedler in den USA zurück: Erwacht an Mariä Lichtmess ein Murmeltier aus seinem Winterschlaf, sieht seinen Schatten und zieht sich erschrocken zurück, bleibt es winterlich. Ist kein Schatten sichtbar, kommt der Frühling. Für die Vorhersage muss Murmeltier "Phil" in Punxsutawney im US-Bundesstaat Pennsylvania herhalten. Seit mehr als 100 Jahren zieht dort der amtierende Präsident des Murmeltiervereins einen der Nager bei Sonnenaufgang aus seinem Bau.