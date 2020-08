Zwischen Backstein und Barock: Der Dom zu Havelberg

Auch wenn die Feierlichkeiten zum Dom-Jubiläum auf 2021 Corona-bedingt verschoben werden musste: Am Sonntag gibt es entsprechend den derzeit geltenden Abstands- und Hygieneregeln einen Gottesdienst, der an die Weihe vor 850 Jahren erinnert, wie Pfarrer Frank Städler betont. Derzeit werde am das Dach des Gotteshauses gearbeitet, erzählt er. In Zeiten, in denen der Zugang durch die Corona-Pandemie beschränkt sei, erlaubt Städler Einblicke, indem er im Video-Tagebuch die Türen und Portale in den Blick nimmt.