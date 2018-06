Um die Feierlichkeiten gemeinsam mit ihren Familien zu verbringen, nutzen viele Gläubige die Gelegenheit für eine Reise in ihre Heimat. In Malaysia und Indonesien führt diese Tradition regelmäßig zu großen Verkehrsproblemen. Spätestens am Morgen des ersten Feiertages entrichten alle Gläubigen eine Art Fastenbrechen-Beitrag. Dieser Beitrag wird als Läuterungsgabe angesehen und ist für Bedürftige bestimmt. Traditioneller Beginn des Fastenbrechen-Festes ist das morgendliche Festgebet. Hierfür versammeln sich die Gläubigen etwa eine Stunde nach Sonnenaufgang in einer Freitagsmoschee oder auf einem offenen Gebetsplatz der Stadt. Zuvor unterziehen sie sich einer rituellen Ganzkörperwaschung. Frisch gewaschen und festlich gekleidet machen sie sich dann auf den Weg zum Gebet.

Mit dem Ende des Gebets beginnt das eigentliche Fest. In ausgelassener Stimmung gehen die Gläubigen durch die Straßen und beglückwünschen sich gegenseitig. Zurück in ihren Wohnungen essen und trinken sie ausgiebig im Kreise ihrer Familien: Je nach Region gehören verschiedene Sorten Reis, Hühnerfleisch und verschiedene Sorten von Gebäck zum Fastenbrechen-Mahl dazu. Süßigkeiten für die Kinder runden das Festmahl ab. Unter anderem deshalb wird das Fest des Fastenbrechens bei türkischstämmigen Gläubigen auch Zuckerfest genannt.



In islamischen Ländern ruht während des Fastenbrechen-Festes das öffentliche Leben. In Deutschland haben Muslime in einzelnen Bundesländern die Möglichkeit, sich für den Haupttag des Festes freizunehmen.