Um die Feierlichkeiten gemeinsam mit ihren Familien zu verbringen, nutzen viele Gläubige die Gelegenheit für eine Reise in ihre Heimat. In Malaysia und Indonesien führt diese Tradition regelmäßig zu großen Verkehrsproblemen.



Spätestens am Morgen des ersten Feiertages entrichten alle Gläubigen eine Art Fastenbrechen-Beitrag. Dieser Beitrag wird als Läuterungsgabe angesehen und ist für Bedürftige bestimmt.



Traditioneller Beginn des Fastenbrechen-Festes ist das morgendliche Festgebet. Hierfür versammeln sich die Gläubigen etwa eine Stunde nach Sonnenaufgang in einer Freitagsmoschee oder auf einem offenen Gebetsplatz der Stadt. Zuvor unterziehen sie sich einer rituellen Ganzkörperwaschung. Frisch gewaschen und festlich gekleidet machen sie sich dann auf den Weg zum Gebet.