Ganesh Chaturathi, das Fest des indischen Elefantengottes, gehört zu den bedeutendsten hinduistischen Festen in Indien. Hindus aller Glaubensströmungen feiern damit die Geburt von Ganesha, dem Sohn Lord Shivas und seiner Frau Parvati.

Der Legende nach wurde er in Abwesenheit seines Vaters erschaffen und anschließend von ihm, weil er ihn für einen Fremden hielt, enthauptet. Das brach Parvati das Herz. Um sie zu trösten, schickte Shiva seine Männer aus, die ihm den Kopf des ersten, ihnen begegnenden, schlafenden Lebewesens bringen sollten. Sie brachten ihm den Kopf eines jungen Elefanten, den Shiva auf den Körper seines Sohnes setzte und ihn so ins Leben zurückholte.

Dies ist vor allem im Süden Indiens, in den Regionen Maharashtra und Mumbai Brauch, wo der Gott mit dem Elefantenkopf als wichtigste Darstellung Gottes verehrt wird. Entsprechend ausschweifend wird Ganesh Chaturathi in diesen Gebieten gefeiert.

Schon Monate vor dem eigentlichen Fest werden Tonfiguren aller Größen von Ganesha hergestellt. Diese werden am ersten Festtag dann geschmückt, von einem Priester geweiht und in Haushalten, auf öffentlichen Plätzen, in Universitäten und Schulen aufgestellt. Je nach Region bleiben diese Statuen eineinhalb bis elf Tage stehen. Täglich wird ihnen gehuldigt und es werden Opfer dargebracht.