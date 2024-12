"Unsere Gedanken und Gebete sind in diesen Stunden in Magdeburg", erklärten die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bischöfin Kirsten Fehrs, und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der katholische Bischof Georg Bätzing in einer gemeinsamen Erklärung. "Der menschenverachtende Anschlag von Magdeburg macht uns fassungslos", fügten sie hinzu: "Das Entsetzen, die Trauer und die Anteilnahme empfinden heute viele Menschen in ganz Deutschland und weltweit."