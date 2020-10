Ihr christliches Zuhause ist die evangelische Blasii-Kirche in Nordhausen. Bereits als Kind sehnte sie sich danach, sich Christus anzunähern. Als Jugendliche engagierte sie sich in der Jungen Gemeinde. Und eckte bereits damals an.

Gisela Hartmann engagiert sich gegen die Umweltzerstörung im Südharz durch Gipssteinbrüche. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Durch ihr Christsein sei sie offen für die sozialistische Welt gewesen, betont Hartmann. Aber da man keine Fragen stellen durfte, habe bei ihr der Widerstand begonnen, erzählt die Umweltaktivistin. Schließlich gründete sie 1983 in Nordhausen das erste Umweltseminar der DDR. Nach der Wende arbeitete Hartmann als Fachbereichsleiterin für Umwelt und Naturschutz im Landratsamt. Und sie bereiste im Auftrag der evangelischen Kirche die Welt, fand Verbündete in den USA und in Schweden und brachte die Welt mit in die Blasii-Kirche. "Ich will, dass hier Lichter angezündet werden für den Frieden in der Welt, für die Schöpfungsbewahrung und für die Gerechtigkeit", sagt Hartmann.