So feiert man in Schweden Santa Lucia Bildrechte: dpa

Am 13. Dezember - ihrem Gedenktag - gibt es verschiedene Luzienbräuche. In Schweden und anderen skandinavischen Ländern beginnen die Feierlichkeiten für den Festtag der heiligen Lucia bereits am Vorabend: Die Kinder backen Brötchen und sternenförmige Ingwerkekse. Am Gedenktag tritt dann die "Luzienbraut" auf. Die älteste Tochter einer Familie trägt aus diesem Anlass ein weißes Kleid mit roter Schärpe und einen Kerzenkranz auf dem Kopf. Gefolgt von weiteren Mädchen zieht die Luzienbraut in einem Umzug durch den Ort. Es heißt, die Braut kündet das Licht an, das an Weihnachten in die Welt kommt.