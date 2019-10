In der Synagoge feiert die Gemeinde das Fest der Torafreude mit einem besonderen Ritual: Am Vorabend sowie am Morgen des eigentlichen Festtages werden alle Schriftrollen der Synagoge aus dem Schrein gehoben und in einem fröhlichen Umzug, Hakafot genannt, siebenmal durch das Gebetshaus getragen. Anschließend wird der Segensspruch auf die Tora gesprochen.

Das Fest, das in der Bibel nicht vorkommt, ist geprägt von Ausgelassenheit und gilt als Inbegriff freudiger Festlichkeit. Nicht nur die Tora bietet einen Grund für Freude und Dankbarkeit. Auch die Vergebung der Sünden am großen Versöhnungstag Jom Kippur , der erst wenige Tage zurückliegt, ist Anlass zum fröhlichen Feiern. Mit Simchat Tora endet auch das Laubhüttenfest Sukkot.

Hier soll die Zeremonie stattfinden: Die Neue Synagoge in Erfurt Bildrechte: dpa

Die ersten Buchstaben und Wörter der neuen Schrift-Rolle soll Sofer Yaacobov aus Berlin mit einer Vogelfeder in der Zeremonie in der Neuen Synagoge in Erfurt auf das Pergament schreiben. Zwei Jahre wird er, immer wieder auch öffentlich an der Schrift-Rolle arbeiten. Dann folgt erneut eine Zeremonie: die des Schreibens des letzten Buchstabens. Die Tora-Rolle -nun vollendet - kann fortan in den Gottesdiensten der Jüdischen Landesgemeinde genutzt werden.