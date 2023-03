Interreligiöser Kalender

(christlich)

Der St. Patrick's Day ist in der religiösen Geschichte Irlands tief verwurzelt. Im fünften Jahrhundert soll Patrick als junger Mann in seiner englischen Heimat gefangen genommen und nach Irland verkauft worden sein. Er flüchtete aus der Gefangenschaft, kam aber als erster christlicher Missionar auf die Insel zurück. Um dem irischen König die göttliche Dreifaltigkeit zu erklären, pflückte Patrick ein dreiblättriges Kleeblatt. Beeindruckt von diesem Vergleich erlaubte ihm der König, das Wort Gottes in Irland zu verbreiten.

Am 17. März 461 starb der Heilige Patrick in Irland. Ihm zu Ehren feiern die Iren Straßenfeste, tragen Grün und bemalen sich mit einem Kleeblatt. Für ein erfolgreiches Jahr lässt man ein Kleeblatt in einem Whiskey-Glas schwimmen. St. Patricks Day Parade in Dublin Bildrechte: imago/newspix

(Bahá'í)

Zu Naw Ruz feiern die Bahá'í die Tag-und-Nachtgleiche und damit den Beginn eines neuen Jahres nach ihrer Zeitrechnung. Gleichzeitig beenden sie eine 19-tägigen Fastenzeit, mit der sie sich auf den Jahreswechsel vorbereiten. Deshalb wird Naw Ruz meist mit einem üppigen und ausgelassenen Mahl gefeiert. Der Bahá'í-Kalender ist ein Sonnenkalender mit 19 Monaten zu je 19 Tagen. Mit der Erklärung des Báb im Jahr 1844 beginnt das Jahr 1 der Bahá'í.

(alevitisch)

Newroz ist das altiranische Neujahrs- und Frühlingsfest. Es wird zum Gedenken an die Geburt des Heiligen Ali, geboren am 21. März 598 in Mekka, gefeiert. Ali war ein Vetter und enger Vertrauter des Propheten Mohammed und wird von den Aleviten als einer der ersten muslimischen Gelehrten und Verkünder verehrt.

Tanz zum Neujahrsfest Newroz Bildrechte: dpa Fester Bestandteil von Newroz ist der Verzehr der "Haft Sin". Das sind sieben Speisen, deren Namen mit dem Anfangsbuchstaben des persischen "S" beginnen. Dazu wird "Haft Mewa", ein aus sieben Früchten bestehendes Getränk, gereicht. Am Vorabend des letzten Mittwochs vor Newroz werden traditionell Feuer entzündet, an denen gemeinsam musiziert und getanzt wird. Seit Mai 2010 gehört Newroz zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe.

(islamisch)

Der Ramadan beginnt jedes Jahr im neunten Monat des islamischen Mondkalenders. Der Fastenmonat erinnert an die Offenbarung des Koran an den Propheten Mohammed. Von innerer Einkehr, von Reinigung aber auch vom Gefühl der Gemeinschaft und der Versöhnung soll diese Zeit für Musliminnen und Muslime geprägt sein. Der Ramadan gilt auch als Monat der guten Taten.

Der Name "Ramadan" bedeutet so viel wie "brennende Hitze und Trockenheit", was anspielt auf das Gefühl im Magen des Fastenden. Mit dem Beginn der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang ist Musliminnen und Muslimen Essen, Trinken, Rauchen und Sex untersagt. Mit dem "Iftar", dem gemeinsamen Abendessen, wird das tägliche Fasten beendet. Zusätzliche Gebete wie das "Tarawih" sind wichtige rituelle Bestandteile des Fastenmonats. Höhepunkt ist die "Lailat al Qadr", die "Nacht der Bestimmung", in der nach der Überlieferung dem Propheten Mohammed erstmals Verse des Koran offenbart wurden. Viele Musliminnen und Muslime beten in dieser Nacht, in der Hoffnung auf die Vergebung ihrer Sünden. Muslime beim Gebet zu "Id al Fitr" Bildrechte: imago images / Russian Look

Der Ramadan endet mit dem dreitägigen Fest des Fastenbrechens, arabisch "Id al Fitr", nach dem Opferfest der höchste muslimische Feiertag.