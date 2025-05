(schiitisch-islamisch)

Id al-Ghadir - auch Ghadir-Khum-Fest genannt - gehört zu den Festen, die ausschließlich im schiitischen Islam begangen werden. Damit erinnern Schiitinnen und Schiiten an die Bestimmung Alis zum Nachfolger des Propheten Mohammeds - was jedoch von den Sunniten nicht akzeptiert wird. "Id al-Ghadir" leitet sich von Ghadir Khumm (einem Teich in Khumm) ab und gehört zu den iranischen Nationalfeiertagen.

(römisch-katholisch)

Seit dem 13. Jahrhundert feiert die römisch-katholische Kirche das "Fest des allerheiligsten Leibes und Blutes Christi". Nach katholischem Verständnis wird Jesus Christus in der Heiligen Messe in Brot und Wein gegenwärtig. Die Bezeichnung "Fronleichnam" stammt aus der Entstehungszeit des Festes vor rund 750 Jahren. Sie leitet sich aus den mittelhochdeutschen Begriffen "Fron" für "Herr" und "Lichnam", was den lebendigen Leib bezeichnet, ab.

Zu Fronleichnam finden Prozessionen statt. Bei diesen Prozessionen wird die Monstranz, ein der Sonnenscheibe nachgebildeter Strahlenkranz aus Edelmetall, singend und betend durch die Straßen getragen. In der Monstranz befindet sich das gewandelte Brot, die Hostie, in der Gott für die Gläubigen gegenwärtig ist. Der Prozessionsweg ist mit Blumen und Bildern, Fahnen und Kreuzen geschmückt. Fronleichnam wird am zweiten Donnerstag nach Pfingsten gefeiert.