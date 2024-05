Jährlich im Juni feiern Alevitinnen und Aleviten ein mehrtägiges Fest zu Ehren Abdal Musas. Der Geistliche erneuerte das alevitische Gebetsritual. Abdal Musa lebte im 13./14. Jahrhundert in Persien, auf dem Gebiet des heutigen Irans. Der Legende nach konnte er den Lauf des Wassers beeinflussen. So ließ er es im Sommer und im Winter von unterschiedlichen Seiten eines Berges herabfließen.

Mit Schawuot bedanken sich Jüdinnen und Juden bei Gott für die ersten Feldfrüchte des Jahres. Schawuot erinnert aber auch an den Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat. Aus diesem Anlass feiern Jüdinnen und Juden in der Nacht vom 49. auf den 50. Tag nach Pessach Gottesdienste, in denen aus der Tora und dem 2. Buch Mose gelesen wird. Häuser und Synagogen werden dazu mit frischem Grün geschmückt. Oft werden Milch- und Süßspeisen gereicht. Damit erinnern sie an das Land, dass ihnen einst von Gott verhießen wurde.