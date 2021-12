(buddhistisch)

Am Bodhi-Tag erinnern Mahayana-Buddhisten an die Erleuchtung Siddharta Gautamas, ihres Religionsgründers. Der Überlieferung zufolge war Prinz Siddharta Gautama ein vermögender Mann mit Familie und Sohn, der alles, was man zum Leben braucht, im Überfluss hatte. Dennoch stellte er sich Fragen zum ewigen Kreislauf von Vergehen und Werden. Um Antworten zu finden, verließ er seine Familie, um zunächst als Asket zu leben. Verzicht und Selbstkasteiung schwächten ihn jedoch stark und er erkannte, dass die Askese nicht zur erhofften Antwort führte. Als er wieder zu essen begann, verließen ihn seine neuen Anhänger enttäuscht.

Als er daraufhin alleine unter einem Feigenbaum saß und seinen Gedanken nachging, verstand er der Überlieferung zufolge plötzlich die Zusammenhänge des Daseins: "Indem ich also erkannte und also schaute, wurde meine Seele erlöst von der Verderbnis der Lust, und meine Seele wurde erlöst von der Verderbnis des Werdens, und meine Seele wurde erlöst von der Verderbnis des Nichtwissens."

Der Feigenbaum, unter dem Siddharta Gautama die Erleuchtung erlangte, wird als sogenannter Baum der Erkenntnis ("Bodhi"-Baum) als eine der vier heiligen Stätten des Buddhismus verehrt. Traditionell wird das Datum des Bodhi-Tags anhand des Lunisolarkalenders bestimmt. Buddhisten in Japan feiern den Tag am 08. Dezember. Anlässlich des Erleuchtungstags werden Feigenbäume mit Lichterketten und drei leuchtenden Schmuckstücken behängt. Diese Schmuckstücke stehen für die drei sogenannten Juwelen des Buddhismus: Buddha, Dharma (=die Lehre) und Sangha (=die Gemeinschaft). Viele Buddhisten widmen den Tag der Meditation und dem Studium der Lehre Buddhas.

(römisch-katholisch)

Neun Monate vor dem Fest der Geburt der Gottesmutter feiert die katholische Kirche das Hochfest Mariä Empfängnis. Dieses Fest erinnert nicht, wie vielfach angenommen, an die unbefleckte Empfängnis der Gottesmutter, sondern an die Empfängnis ihrer Mutter Anna. Nach der Lehre der katholischen Kirche gilt Maria vom Moment der Empfängnis an als von Gott begnadet und damit sündenfrei.

1708 erhob Papst Clemens XI. Mariä Empfängnis zu einem in der gesamten katholischen Kirche begangenen Feiertag. Mariä Empfängnis wird traditionell mit einem Gottesdienst gefeiert. In Rom spricht der Papst zudem ein spezielles, an die Gottesmutter gerichtetes Gebet. In Österreich, Liechtenstein und der Schweiz ist Mariä Empfängnis ein gesetzlicher Feiertag.

(christlich/Brauchtum)

Das traditionell schwedische Brauchtum erinnert an die Heilige Lucia von Syrakus. Der Name Lucia bedeutet "die Leuchtende". Daher wird der 13. Dezember, der Gedenktag der Heiligen Lucia, auch Lichterfest genannt. Lucia soll einen Kranz aus Kerzen auf dem Kopf getragen haben, um die Hände frei zu haben, während sie arme Christen mit Lebensmitteln versorgte. Nach der Aufhebung ihrer Verlobung mit einem Nicht-Christen soll dieser sie an den Kaiser verraten haben. Daraufhin starb sie am 13. Dezember 304 als Märtyrerin.

Dem Brauch nach schlüpft die älteste Tochter einer Familie in die Rolle der Lucia. In einem weißen Kleid und mit einem Kranz aus Kerzen auf dem Kopf führt sie eine Prozession durch den Ort. Es heißt, mit ihrem Lichterkranz kündet Lucia das Licht an, das an Weihnachten in die Welt kommt. Das Lucia-Fest hat kaum noch christliche Bezüge

In der oberbayerischen Kreisstadt Fürstenfeldbruck findet am 13. Dezember das "Lucienhäuschenschwimmen" statt. Dabei werden von Schülerinnen und Schülern gebastelte schwimmfähige Häuschen mit brennenden Kerzen in die Strömung der Amper gelassen.