Interreligiöser Kalender

Die Zahl 40 ist in der Bibel eine besondere. In der Erzählung über das Jesuskind bezieht sie sich auf die traditionelle jüdische Regel, dass sich Frauen 40 Tage nach der Geburt in einem rituellen Bad reinigen. Davor gelten sie der Regel zufolge als "unrein". Im historischen Kontext diente sie dazu, Frauen nach der Geburt vor sexuellem Missbrauch zu schützen. Am Tag des rituellen Bades steht zudem ein Tempelbesuch an.