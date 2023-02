Interreligiöser Kalender

(christlich)

Seit mehr als 100 Jahren versammeln sich Frauen am ersten Freitag im März zum Gottesdienst. Dieser ökumenischen Bewegung gehören Frauen aus aller Welt und verschiedener christlicher Kirchen an. Die Gottesdienste sind für alle offen. Die Vorbereitung und Gestaltung liegen aber ausschließlich in den Händen der Frauen. Lieder und Texte werden jedes Jahr in einem anderen Land ausgewählt und verfasst. In diesem Jahr gestalten Frauen aus Taiwan den Gottesdienst unter dem Motto: "Glaube bewegt".

(christlich-jüdisch)

Jedes Jahr im März veranstalten die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit die Woche der Brüderlichkeit. Anliegen dieser Festwoche ist die Verbundenheit von Christen und Juden in Europa zu stärken und die Gräueltaten der Shoa im Bewusstsein zu verankern. Das Motto in diesem Jahr lautet "Öffnet Tore der Gerechtigkeit – Freiheit Macht Verantwortung“.

"Öffnet Tore der Gerechtigkeit" – hinter dieser Aufforderung steht die biblische Vorstellung, dass die Welt Gottes ein Ort ist, der für alle offensteht. Das Bild des Tores wird damit zum Gegenentwurf für alle Mauern, die Menschen gegeneinander aufrichten. Das Jahresthema fordert auf, die zentralen Begriffe "Freiheit, Macht, Verantwortung" in ihrer Komplexität auszuleuchten und in Hinblick auf gemeinsames Handeln gegen Antisemitismus und Rassismus zu deuten", so die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit.

Zur Eröffnung wird die Buber-Rosenzweig-Medaille für Verdienste im christlich-jüdischen Dialog in Erfurt verliehen. Sie geht in diesem Jahr an die "Stiftung Neue Synagoge Berlin - Centrum Judaicum", die sich als Brücke zwischen Historie und Gegenwart, zwischen jüdischer und nichtjüdischer Stadtgesellschaft versteht. Mit ihrem Bildungsprogramm vermittelt sie jüdische Kultur und Identität und greift immer wieder gesellschaftliche Debatten auf, die mit universellen Fragen verknüpft werden.

(buddhistisch)

Das buddhistische Magha Puja-Fest, auch Makabuscha oder Makha Bucha genannt, erinnert an ein spontanes Treffen von über 1.000 Mönchen. Das genaue Datum der Zusammenkunft ist nicht überliefert. Das Treffen ist auch als "Vierfache Versammlung" bekannt. Alle Mönche - sogenannte Arahants (Erleuchtete) wurden von Buddha selbst ordiniert und versammelten sich ohne vorherige Absprache um den Vollmondtag des Monats Magha.

Buddhistische Mönche an Magha Puja Bildrechte: imago/imagebroker In Erinnerung an dieses Treffen findet in einer Nacht Ende Februar oder Mitte März - je nach Vollmond - eine von Mönchen und Nonnen angeführte Prozession statt. Die Gläubigen tragen dabei drei Opfergaben: Eine brennende Kerze, drei brennende Räucherstäbchen und einen Blumenkranz oder eine frische Blüte. Mit diesen Gaben erinnern sie an die sogenannten drei Juwelen des Buddhismus: Buddha, Dharma (Buddhas Lehren) und Sangha (die buddhistische Gemeinschaft).

(jüdisch)

Das jüdische Purim-Fest erinnert daran, wie Königin Esther das jüdische Volk vor dem Tod rettete. Die Juden lebten damals in der persischen Diaspora und Esther deckte die Intrige eines persischen Ministers auf.

Ausgelassenes Feiern beim Purimfest in Jerusalem Bildrechte: imago/Xinhua Die Rettung der Juden in Persien wird mit bunten Umzügen gefeiert. Kinder ziehen in Kostümen durch die Straßen. In Purim-Spielen werden biblische Geschichten dargestellt. Die Menschen treffen sich zu Festmahlen, beschenken sich und spenden für die Armen. Zu Purim ist es erlaubt, sich zu betrinken, denn im Buch Esther wird das Erinnerungsmahl als Trinkgelage geschildert. Kulinarische Spezialitäten sind "Hamantaschen" und "Kreppchen". Sie symbolisieren die Ohren des Bösewichts Haman, der als Minister den Perserkönig überreden wollte, die Juden zu ermorden.

(hinduistisch)