In vielen Gebieten Deutschlands ist der Begriff des Dreikönigsfestes oder des Dreikönigstags vorherrschend. Die liturgische korrekte Bezeichnung für den 6. Januar ist jedoch Fest der "Erscheinung des Herrn" (Epiphanias). Es wird als solches sowohl in der katholischen als auch in der evangelischen Kirche gefeiert. In der evangelischen Kirche werden die Sonntage nach dem Dreikönigsfest als Sonntage nach Epiphanias gezählt. In der katholischen Kirche folgt auf das Fest der Erscheinung des Herrn das Fest der Taufe des Herrn, mit dem der Weihnachtsfestkreis endet. Ausschnitt des Gemäldes "Anbetung der Heiligen drei Könige" vom Meister des Marienlebens (um 1465). Bildrechte: dpa

In der russisch-orthodoxen Kirche findet Weihnachten in der Nacht vom 6. auf den 7. Januar statt – 13 Tage nach dem Weihnachtsfest des westlichen Christentums. Hintergrund sind die verschiedenen Kalender, nach denen sich die Kirchen des Ostens und des Westens richten. Während die westliche Christenheit seit der Kalenderreform Papst Gregors im Jahr 1582 dem Gregorianischen Kalender folgt, gilt in den Ost-Kirchen der sogenannten Altkalendarier, der Julianische Kalender. Zu den Ost-Kirchen gehören unter anderen die russische, weißrussische, ukrainische, serbische, mazedonische, georgische und jerusalemitische Kirche, für deren kirchliche Feiertage nach wie vor der Julianischen Kalender gilt.

Gläubige Hindus am Ganges. Bildrechte: IMAGO (hinduistisch)



Mit Makar Sankranti feiern Hindus in Indien und Nepal den Übergang der Sonne in das Sternzeichen des Steinbocks. Nach alter Hindu-Tradition markiert die Sonnenwende einen segensreichen Zeitabschnitt. Da dieser Wechsel mit dem Ende des Winters und dem Abschluss der Ernte einhergeht, werden auch diese Ereignisse zu Makar Sankranti gefeiert. Die Ausprägung des Festes ist von Region zu Region verschieden. Während man sich in der Region Maharashtra Süßigkeiten aus dem Zucker des frischen Zuckerrohrs zu Makar Sankranti schenkt, pilgern in Westbengalen tausende Gläubige zur Gangesmündung, um zu einem astrologisch exakt bestimmten Zeitpunkt betend ins Wasser zu steigen.

Fest zum Frühlingsbeginn und der Beginn des Drachensteigens. Sarasvati ist die Göttin der Gelehrsamkeit, Weisheit, Musik und der Kunst.

Am 27. Januar ehren die orthodoxen Kirchen den Heiligen Sava (1175-1236), den ersten orthodoxen Erzbischof von Serbien. Sein Gedenktag im Julianischen Kalender ist der 14. Januar, der im Gregorianischen Kalender auf den der 27. Januar fällt. Der Sohn eines Großfürsten gilt als bedeutender Lehrer und Verfasser des ersten serbischen Gesetzbuches. Auf ihn geht die Gründung des serbischen Klosters Hilandar in Athos, der heutigen griechischen Mönchsrepublik, zurück, mit dem er der serbischen Kirche auf Dauer einen festen Platz innerhalb der Orthodoxie sichern sollte.



Heute erinnert eine Kathedrale im Herzen Belgrads an den Heiligen Sava. Sie wurde an dem Ort errichtet, an dem vermutlich seine sterblichen Überreste Ende des 16. Jahrhundert verbrannt worden sind - eine Strafmaßnahme des osmanischen Großwesirs Sinan Pascha auf den serbischen Aufstand von 1593. Kathedrale des Heiligen Sava in Belgrad. Bildrechte: IMAGO

(altorientalisch)

Das Ninive-Fasten ist ein dreitägiger Brauch in der syrisch-orthodoxen Kirche, der an die Bewohner der Stadt Ninive erinnert. Der Überlieferung zufolge waren sie die ersten, die dieses Fasten begangen haben. Im vierten Jahrhundert baten sie damit um die Vergebung ihrer Sünden und um Barmherzigkeit. Die ursprüngliche Fastenzeit betrug sechs Tage und schloss große und kleine Menschen ebenso wie Tiere ein. Heute fasten die Gläubigen nur noch drei Tage üblicherweise bis zum Mittag oder Abend. Manche Gläubige verzichten während dieser Zeit auch auf jegliches Essen und Trinken. Erst nach der Eucharistiefeier am Ende des dritten Tages nehmen sie ein Fastenessen ein. Während des Ninive-Fastens ist es Brauch, ein bestimmtes Gebet mit einer bestimmten Melodie zu singen - dasselbe Gebet, das auch während der großen Fastenzeit gesungen wird, mit der sich die Gläubigen auf Ostern vorbereiten.

(griechisch-orthodox)



Die Heiligen Drei Hierarchen sind die Bischöfe und Kirchenlehrer Basilius der Große, Gregor der Theologe und Johannes Chrysostomos. Sie lebten und wirkten im vierten Jahrhundert. Ihr Verdienst ist es, das Christentum zu einer weltoffenen und humanen Glaubensgemeinschaft gemacht zu haben. Außerdem spielten sie eine entscheidende Rolle bei der Formung einer christlichen Theologie. Basilius der Große, Gregor der Theologe und Johannes Chrysostomos sind ökumenische Heilige und werden in der griechisch-orthodoxen Kirche als Vorbilder der Bildung und Gelehrsamkeit und Patrone der Wissenschaft und Schule verehrt.

(jüdisch)