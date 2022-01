(orthodox/altorientalisch)

In den orthodoxen Kirchen wird Weihnachten in der Nacht vom 06. auf den 07. Januar gefeiert, also 13 Tage nach dem Weihnachtsfest des westlichen Christentums. Hintergrund sind die verschiedenen Kalender, nach denen sich die Kirchen richten. Während die westliche Christenheit seit der Kalenderreform Papst Gregors im Jahr 1582 dem Gregorianischen Kalender folgt, gilt in den orthodoxen Kirchen der julianische Kalender. Bis auf die griechisch-orthodoxe Kirche feiern die meisten orthodoxen Kirchen das Weihnachtsfest in der Nacht vom siebten auf den achten Januar.

In Russland war es nach der Oktoberrevolution 1917 verboten, Weihnachten zu feiern. Die Bolschewisten verdrängten die christliche Tradition und verlegten viele weihnachtliche Feiertage auf Silvester. Der Weihnachtsbaum wurde kurzerhand zum Silvesterbaum, unter dem dann auch die Geschenke verteilt wurden. Für die Geschenkeverteilung war "Väterchen Frost" zuständig und kam mit dem Schneeflöckchen "Snegurotschka" auf einer russischen Pferdetroika zu den Familien.

Weihnachten in Russland - Traditionelle Sänger in der Siedlung Reshma im Gebiet Iwanowo Bildrechte: IMAGO / ITAR-TASS Nach dem Zerfall der Sowjetunion durfte das Weihnachtsfest in Russland wieder nach julianischem Kalender und christlicher Tradition gefeiert werden. Heute ist es weit verbreitet, sowohl am Neujahrsfest als auch an Weihnachten zu feiern. Vor dem Weihnachtsfest am 7. Januar wird in Russland eine 40-tägige Fastenzeit gehalten, um sich vor der Menschwerdung Christi innerlich zu reinigen. Am orthodoxen Heiligabend am 06. Januar wird komplett auf Nahrung verzichtet, bis der erste Stern am Himmel zu sehen ist. Danach zünden die Gläubigen eine Kerze an, die sie ans Fenster stellen. Dabei werden Lieder gesungen und gebetet.

Traditionell gibt es "Kutja" zu essen, das eine Art süßer Brei mit Rosinen, Mohn, Honig, Zucker und Nüssen ist. Nach dem mehrstündigen abendlichen Weihnachtsgottesdienst, der meist in einer Lichterprozession endet, beginnt das eigentliche Weihnachtsfest. Manche Familien feiern den Brauch, zwölf verschiedene Gerichte zu essen. Fleischlose Speisen oder Speisen mit Fisch sind aber auch üblich. Der 7. Januar ist häufig Familien- und Freundesbesuchen gewidmet.

(hinduistisch)

Wenige Tage vor dem Fest "Makar Sankranti" wird im indischen Bundesstaat Punjab das Fest Lohri gefeiert. Das Fest gilt dem Übergang vom Winter in den Sommer. Familie und Freunde versammeln sich an einem Freudenfeuer und werfen Reis und Süßigkeiten ins Feuer. Dies ist eine Opfergabe an Agni, das Göttliche in Feuergestalt.

(hinduistisch)