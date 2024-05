Teilnehmen soll der, der es sich finanziell leisten kann und körperlich dazu in der Lage ist. Während des Hadsch kleiden sich männliche Pilger in zwei weiße, ungesäumte Tücher, Frauen müssen den Schleier ablegen. Im Anschluss laufen die Pilger in einem mehrtägigen Ritus verschiedene Orte ab und beten. Zunächst umrunden sie sieben mal gegen den Uhrzeigersinn die Kaaba, ein würfelförmiges Gebäude in Mekka.

Buße tun und Steinigung des Teufels

Bildrechte: picture alliance/dpa | -- Zur Hadsch gehört auch der Bußgang auf den "Gnadenhügel" am Berg Arafat rund 25 Kilometer von Mekka entfernt. Hier beten die Pilger vom Mittag bis zum Sonnenuntergang, lesen im Koran. Nach der Übernachtung in Muzdalifa - einer bei Mekka gelegene Ebene - findet in Mina (ein Tal bei Mekka) die symbolische Steinigung des Teufels statt. Mit Opfergaben erinnern die Muslime an die Bereitschaft Ibrahims, seinen Sohn Gott zu opfern.

Das Opferfest ist der Höhepunkt des Pilgermonats. Es ist das höchste Fest im Islam. Einem Ritus folgend werden dazu Tiere geschlachtet. Wohlhabenden Gläubigen kommt die Verantwortung zu, ein Drittel des Opfertieres an sozial und finanziell Bedürftige, ein weiteres Drittel an die Nachbarn und das letzte Drittel an die Familie zu geben. Zum Opferfest finden sich die Gläubigen in der Moschee zum Gebet ein. Danach werden Verwandte und Bekannte besucht, um gemeinsam zu essen, zu trinken und einander zu beschenken.

Im arabischen Raum heißt das Opferfest Eid ul-Adha oder Eid al-Adha, in der Türkei Kurban Bayrami.

Ist das Opferfest ein gesetzlicher Feiertag?