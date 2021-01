Die Firma Hermann Tietz, gegründet von Oscar Tietz mit dem Kapital seines Onkels Hermann Tietz, eröffnete ihr erstes Geschäft am 1. März 1882 in Gera. Es nannte sich "Garn-, Knopf-, Posamentier-, Weiß- und Wollwarengeschäft Hermann Tietz" und hatte bereits einige Merkmale moderner Warenhäuser, wie festgelegte Preise oder keine Stundung und ein vielfältiges, branchenübergreifendes Angebot. Die Kaufhauskette, die später unter der der Abkürzung Hertie firmierte, wurde in den 1990er-Jahren vom Konkurrenten Karstadt übernommen. An der Stelle des ersten Geschäfts in der Geraer "Sorge" wurde 1912 ein Neu- und Erweiterungsbau eröffnet - das bis heute erhaltene historische Kaufhausgebäude mit seinen monumentalen Säulen.