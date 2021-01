In diesen kleinen Dörfern in Thüringen, vor allem in Südthüringen, wo der Anteil der Juden relativ hoch war, an der Bevölkerung. In Berkach oder in Gleicherwiesen, da ist ja alles nah beieinander. Die Leute haben gewusst, sie wohnen inzwischen in Häusern, die Juden gehört haben. Alle wussten auch, wer was in der Nazizeit getan hatte, wie der Bürgermeister von Gleicherwiesen sich benommen hat, wie er die Enteignung der Juden vorangetrieben hat - auch über das Maß hinaus - was ohnehin vorgesehen war.

Reinhard Schramm, Vorsitzender der Jüdischen Landesgemeinde