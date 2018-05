(alevitisch)

Anfang Juni feiern die Aleviten ein mehrtägiges Gedenkfest für Abdal Musa. Der Geistliche wird von ihnen verehrt, weil er das Gebetsritual erneuerte und auch das Wissen darum neu ordnete. Zudem schrieb er viele Gedichte voller Lebensfreude. Abdal Musa lebte im 13./14. Jahrhundert im Iran. Einer Sage nach, konnte er den Lauf des Wassers beeinflussen. So ließ er es im Sommer und im Winter von unterschiedlichen Seiten eines Berges herabfließen. Aleviten deuteten dies als Zeichen einer besonderen Kraft und begannen, ihn zu rühmen. Ein Gottesdienst ihm zu Ehren - der "Abdal Musa Cem" - bildet auch heute noch den Höhepunkt des Festes.



Ohne Musik ist ein "Abdal Musa Cem" nicht vorstellbar. Es wird also nicht nur gebetet, sondern auch gesungen und getanzt. Bei den Aleviten gibt es keine Sitzordnung getrennt nach Geschlechtern. Während der Abdal Musa Cem ist es üblich, dass sich alle Anwesenden gegenseitig in die Augen schauen.

(römisch-katholisch)

Am 8. Juni zelebrieren die Katholiken, dass das Herz Jesu allen Menschen offen steht. Sie gedenken der grenzenlosen Liebe Jesu Christi, die nicht einmal vor dem Tod zurückschreckte.

(islamisch)

Die "Nacht der Bestimmung", auch "Nacht des Schicksals" genannt, ist die bedeutendste Nacht im Islam. In dieser Nacht wurde der Koran als Heilige Schrift der Muslime an den Propheten Mohammed übergeben. Muslime fühlen sich in der "Nacht der Bestimmung" ihrem Schöpfer auf besondere Art und Weise verbunden. In dieser Nacht vorgebrachten Bittgebeten sagt man deshalb nach, dass sie häufiger in Erfüllung gehen als andere Bittgebete.



Traditionell wird die "Nacht der Bestimmung" mit gemeinsamen Andachten verbracht. Durch die zeitliche Nähe zum Fest des Fastenbrechens am Ende des Ramadans nutzen viele Gläubige diese Nacht schon zur spirituellen Vorbereitung darauf.

(islamisch)

Das Ende des Monats Ramadan wird mit einem mehrtägigen Fest gefeiert. Je nach Land und Region variiert die Anzahl der Feiertage und die Ausrichtung des Festes. Der Kern des Festes bleibt dabei aber immer gleich: Es ist ein Fest der Freude und der Begegnung. In einer Moschee in Delmenhorst vollziehen Muslime und Christen nach dem feierlichen Beginn des Fastenmonats Ramadan gemeinsam nach Sonnenuntergang das Fastenbrechen an einem großem Buffet. Bildrechte: dpa