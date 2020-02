(ökumenisch)



Seit über 100 Jahren versammeln sich Frauen am ersten Freitag im März zum Gottesdienst. Getragen wird diese ökumenische Bewegung von Frauen aus aller Welt und aus verschiedenen christlichen Kirchen. Auch wenn inzwischen die Gottesdienste für alle Gemeindeglieder offen sind, liegt die Vorbereitung und Gestaltung ausschließlich in weiblicher Hand. Die Lieder und Texte für diesen Gottesdienst werden jedes Jahr in einem anderen Land ausgewählt bzw. verfasst. Dabei bringen die beteiligten Frauen ihre Ängste und Sorgen, Wünsche und Hoffnungen ebenso zum Ausdruck wie ihre kulturelle und christliche Identität.



In diesem Jahr haben Frauen aus Simbabwe die Gottesdienstordnung gestaltet unter dem Motto "Steh auf und geh!"

(buddhistisch)

Chotrul Düchen findet am ersten Vollmond nach Losar, dem Tibetischen Neu Jahr statt. Kurz nachdem Buddha vollständige Erleuchtung erlangt hatte, forderten ihn die Vorsteher der sechs wichtigsten Philosophischen Schulen zu einen Wettbewerb in Wunder wirken auf. 15 Tage lang wirkte Buddha jeden Tag ein anderes Wunder. Auf diese Weise besiegte er seine Gegner und inspirierte viele dem Dharma zu folgen.

(jüdisch)



Das jüdische Purim ist ein ausgelassenes Fest, das daran erinnert, wie Königin Esther das jüdische Volk einst vor dem Tod gerettet hat. Sie lebte damals in der persischen Diaspora und deckte eine Intrige eines Ministers des persischen Königs aufs.



Die Rettung der Juden in Persien wird mit bunten Umzügen gefeiert. Kinder ziehen in Kostümen durch die Straßen. In Purimspielen werden biblische Geschichten dargestellt. Die Menschen treffen sich zu Festmahlen, beschenken sich und spenden für die Armen. An Purim ist es erlaubt, sich zu betrinken, denn im Buch Esther ist das Erinnerungsmahl als Trinkgelage bezeichnet. Kulinarische Spezialitäten sind die "Hamantaschen" und "Kreppchen". Sie symbolisieren die Ohren des Bösewichts Haman, der als Minister den Perserkönig überreden wollte, die Juden zu ermorden. Israelische Jugendliche feiern ausgelassen das Purimfest in Jerusalem. Bildrechte: imago/Xinhua

(hinduistisch)



Holi ist ein fröhliches und ausgelassenes Frühlingsfest. Es zählt zu den ältesten hinduistischen Festen und kann zwischen zwei und zehn Tagen dauern.



Am ersten Tag wird eine Strohpuppe des Dämon Holika verbrannt. Denn sie glauben, dass zu Holi der gottgeweihte Prahlad durch den Gott Vishnu vor der Dämonin Holika gerettet wurde.



Am zweiten Tag besprenkeln oder bewerfen sich die Gläubigen gefärbtem Wasser oder buntem Puder. So werden zu Holi sämtliche Schranken zwischen Kasten, den Geschlechter und dem Alter aufgehoben. Hinduistisches Frühlingsfest in Indien Bildrechte: dpa

(christlich-jüdisch)



Jedes Jahr im März lädt die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit zur "Woche der Brüderlichkeit". Anliegen dieser Festwoche ist ein gutes Miteinander von Christen und Juden in Deutschland und Europa und die Aufarbeitung des Holocausts. Die "Woche der Brüderlichkeit" bietet zahlreiche Veranstaltungen, die sich dem jeweiligen Jahresthema widmen. 2020 lautet es: "Tu deinen Mund auf für die Anderen"

Zur Eröffnung wird auch die Buber-Rosenzweig-Medaille für Verdienste im christlich-jüdischen Dialog verliehen. In diesem Jahr geht sie an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Die Buber-Rosenzweig-Medaille wird in der Woche der Brüderlichkeit verliehen. Bildrechte: dpa