Religiöse Feiertage im Mai 2018

(jüdisch)

Schawuot feiern Juden fünfzig Tage nach Pessach. Das Fest erinnert sie an den Empfang der Zehn Gebote, an die Tora und an den Bund mit Gott am Berg Sinai. Außerdem beginnt mit dem Fest die Getreideernte.



Zu Schawuot schmücken viele Juden ihre Häuser und Synagogen mit Zweigen und Blumen. Damit danken sie Gott für die ersten Früchte des Jahres.



Im Nachtgottesdienst zu Beginn des Feiertages wird aus dem Zweiten Buch Mose in der Tora gelesen. Die Tora ist für Juden das Wort Gottes und sein Geschenk. Daher ist ihnen das Buch besonders heilig. Mit dem nächtlichen Studium bereiten sich die Besucher des Nachtgottesdienstes auf den Tag des Empfangs der Tora am Berg Sinai vor. Dort soll Gott den Hebräern auch versprochen haben, dass in ihrem neuen Land Israel Milch und Honig fließen werden. Als Erinnerung daran decken viele Juden an Schawuot den Tisch mit Milchspeisen und Kuchen.

(Bahá'í)

Dieser Feiertag erinnert Bahai an ein Gespräch zwischen dem islamischen Gelehrten Mulla Husayn und dem jungen Kaufmann Muhammad-Ali im Mai 1844. Darin erklärte Muhammad-Ali, dass er der Verheißene sei. Laut Überlieferung sprachen die beiden über Husayns Suche nach Verheißung, auf die die Angehörigen vieler Religionen in dieser Zeit warteten. In dem Gespräch sprach Husayn auch von den Erkennungszeichen des Verheißenen. Muhammad-Ali trug eben diese Erkennungszeichen und erklärte Husayn, dass er der Báb, also der Verheißene, sei.

Immer am Sonntag nach Pfingsten feiern Christen die Dreifaltigkeit (Trinitatis): Vater, Sohn und Heiliger Geist - jedes Kreuzzeichen steht für die Vorstellung von der Dreieinigkeit Gottes. Für die Christen ist Gott der Schöpfer, der alles erschaffen hat und der zugleich in seiner Schöpfung allgegenwärtig ist. Der Sohn Gottes ist Jesus Christus. Gott ist in ihm Mensch geworden. Im Heiligen Geist wirkt Gott an den Menschen. Das Pfingstfest - als Ausgießung des Heiligen Geistes - erinnert daran.

Der Dreifaltigkeitssonntag als Fest ist in Frankreich vor dem Jahr 1000 entstanden. Er wurde aber erst 1334 allgemeingültig für christliche Kirchen eingeführt. Den Höhepunkt des Festes bildet ein ökumenischer Gottesdienst.

(buddhistisch)

An diesem Tag feiern Buddhisten die Geburt, die Erleuchtung und den Tod Buddhas. "Saga Dawa Düchen" ist das wichtigste buddhistische Fest. Dabei finden Straßenumzüge statt. Sitte ist es, an Kreuzungen die Hüte abzunehmen und sich in Richtung des Potala Palasts (früherer Regierungssitz des Dalai Lamas) zu verbeugen. Vor der Abenddämmerung versammeln sich die Gläubigen in Tempeln, um gemeinsam zu feiern und zu singen. Blumen, Kerzen und Räucherstäbchen werden vor die Buddha-Statuen gelegt. Besonders an diesem Tag setzen Buddhisten auch ein Zeichen gegen die Tötung von Tieren. Für einige heißt das, sich wenigstens am Vesakh vegetarisch zu ernähren - für andere, Tiere aus der Gefangenschaft freizulassen.

Zu den Feierlichkeiten gehört es auch, anderen eine Freude zu bereiten. Es heißt, dass die Wirkung von positiven und negativen Handlungen sich an diesem Tag um Millionen vervielfacht. Verschiedene Glaubensrichtungen feiern Vesakh an unterschiedlichen Tagen.

(Bahá'í)



Baha’u‘llah war der Religionsstifter der Bahai. Er wurde 75 Jahre alt und lebte viele Jahre in Gefangenschaft und Verbannung. In dieser Zeit verkündete er seine Botschaft des Friedens und der Einheit für die ganze Menschheit. In der Nacht zum 29. Mai 1892 starb Baha’u‘llah und verließ damit das irdische Leben. In dieser Nacht lesen und beten die Bahai in jedem Jahr aus den heiligen Schriften oder treffen sich zu Andachten in ihren Gemeinden.



Das Grabmal des Baha’u‘llah liegt in Bahji in der Nähe von Akkon. Es ist für Bahai der heiligste Ort und eine Pilgerstätte. Auch beim täglichen Gebet wenden sich Bahai in die Richtung des Grabmals Baha’u‘llahs.

(römisch-katholisch)

Seit dem 13. Jahrhundert feiern katholische Christen das "Fest des Leibes und Blutes Jesu Christi“. In der Heiligen Messe werden nach katholischem Verständnis Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi verwandelt. Dadurch ist Gott dauerhaft in Brot und Wein gegenwärtig. Die deutsche Bezeichnung "Fronleichnam" stammt aus der Entstehungszeit des Festes vor rund 750 Jahren - aus dem Mittelhochdeutschen: "Fron", was "Herr" bedeutet und "Lichnam", was den lebendigen Leib bezeichnet.