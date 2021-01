Kerstin Menzel ist Mitarbeiterin am Institut, evangelische Pfarrerin und eine der Ideengeberinnen: "Ich glaube, diese Idee speist sich aus dem großen Bemühen, den Menschen in dieser Situation als Kirche Trost und Kraft zu geben. An manchen Stellen ist uns das, was davor stehen sollte, aber zu kurz gekommen: Nämlich das genaue Hinhören und das Klagen darüber, was schwer ist." Es geht Menzel darum, der Trauer und der Wut Raum zu geben und sie auszuhalten. Gregor Giele, der in der Propsteikirche der Hausherr ist, war sofort begeistert von der Idee. Das Klagen werde auch im Alltag immer stärker, sagt Giele, weil nicht absehbar sei, ob die Maßnahmen gegen die Pandemie etwas brächten bzw. wie lange sie noch dauerten. Das erschöpfe die Menschen, betont Giele: