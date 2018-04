Es sah nach einem kurzlebigen Trend aus, als Anfang der 1960er-Jahre das erste Kloster in Deutschland seine Pforten für Kurzurlauber öffnete. Seitdem steigt das Interesse von gläubigen und nichtgläubigen Menschen an den großen und kleinen Alltagsfluchten, die die Klöster mittlerweile zu bieten haben: Von der schweigend verbrachten Wochenendauszeit bis hin zum zweiwöchigen Kurs mit festem Programm.

Keine Wahl haben Klosterurlauber meist bei der Frage, was sie mitnehmen dürfen. Handys, Computer, Organizer - alles, was ablenkt, ist in der Regel tabu. Viele nutzen deshalb die Gelegenheit zur Rückbesinnung und Konzentration auf das, was wirklich wichtig im Leben ist. Mit frischen Kräften kehren sie dann in ihr altes Leben zurück - bereichert meist um die Erfahrung, mit sich selbst im Reinen zu sein.