Fragen und Antworten Konklave: So wird ab 7. Mai 2025 der neue Papst gewählt

06. Mai 2025, 10:00 Uhr

Noch können sie sich frei bewegen, am Mittwoch werden die Drähte zur Außenwelt gekappt: Mit einer heiligen Messe im Petersdom wird die Papstwahl eröffnet, die nicht nur die weltweit rund 1,4 Milliarden Katholiken in den Bann zieht. In der abgeschotteten Sixtinischen Kapelle kommen die 133 wahlberechtigten Kardinäle dann zusammen, um den 267. Pontifex zu bestimmen. Erstmals dürfte am Nachmittag nach 16 Uhr Rauch aufsteigen, höchstwahrscheinlich noch kein weißer. Wie das Konklave abläuft und welche Favoriten es gibt: